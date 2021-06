Lipari, perde l'equilibrio e precipita in una scarpata: morto turista

Un uomo di 45 anni, A.T., è morto a Lipari dopo essere precipitato in una scarpata dall'Osservatorio, uno dei luoghi più panoramici dell'isola. Secondo quanto ricostruito, il turista voleva fare delle foto, poi ha perso l'equilibrio ed è rotolato giù per almeno cento metri. A quanto si apprende, non ci sono testimoni dell'incidente: l'uomo era solo e soltanto in seguito alla caduta alcuni turisti hanno avvistato il corpo nella scarpata e hanno dato l'allarme.

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno provato a raggiungere l'uomo in una zona impervia, in un'operazione durata circa due ore. Viste le difficoltà, è intervenuto anche un elicottero che ha recuperato il corpo senza vita. Sul caso i carabinieri hanno avviato le indagini.