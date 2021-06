Investita da auto in retromarcia, 69enne muore in ospedale a Messina

La donna stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata centrata in pieno da un uomo di 68 anni che stava facendo retromarcia. È deceduta per una grave emorragia cerebrale poco dopo il suo arrivo al Policlinico

Una donna di 69 anni, Rosa Maria Serraino, è deceduta ieri al Policlinico di Messina per una grave emorragia cerebrale dopo essere stata investita da un'auto a Messina, in via Garibaldi. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata centrata in pieno da un uomo di 68 anni che stava facendo retromarcia. Dopo avere battuto violentemente il capo sull'asfalto, la 69enne è stata soccorsa e trasportata al Policlinico, dove è deceduta in serata. Sulla tragedia, la procura di Messina ha aperto un’inchiesta: l’automobilista è ora indagato per omicidio stradale.