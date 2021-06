Boato nella notte, in fiamme un capannone a Palermo

Nella zona il traffico è stato bloccato per consentire alle squadre di soccorso di potere intervenire. Non sono state ancora accertate le cause che hanno determinato l'esplosione e poi il rogo

Un forte boato nella notte a Palermo seguito da una coltre di fumo nero. Ad andare in fiamme un capannone della Bosco Surgelati, in via Ugo La Malfa. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, agenti di polizia e carabinieri. Tantissime le chiamate arrivate alle sale operative delle forze dell'ordine per segnalare l'esplosione.

Traffico bloccato

Nella zona il traffico è stato bloccato per consentire alle squadre di soccorso di potere intervenire. Non sono state ancora accertate le cause che hanno determinato l'esplosione e poi il rogo.