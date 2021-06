Catania, pusher rischia di cadere: polizia lo salva e lo arresta

A Catania la polizia ha salvato uno spacciatore che era rimasto aggrappato a un muro nel quartiere di Librino dal quale avrebbe invece voluto lanciarsi per sfuggire agli agenti che poi lo hanno arrestato.

L'arresto

I poliziotti sono dovuti intervenire in suo soccorso e l'hanno aiutato a scendere ma, una volta messo in sicurezza, l'hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno anche recuperato 20 bustine di marijuana che il giovane aveva buttato via.