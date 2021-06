Scoperto falso dentista a Pace del Mela, sequestrato studio

Scoperto a Pace del Mela, in provincia di Messina, un panettiere che esercitava abusivamente l'attività di dentista. L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo di professione medica. La guardia di finanza ha anche sequestrato l'ambulatorio privo di ogni autorizzazione e in cattive condizioni igienico-sanitarie. Il finto dentista 55enne effettuava visite e interventi in assenza del titolo abilitativo.

Le indagini

Le indagini sono partite dal sospetto viavai di numerosi pazienti che accedevano allo studio del finto medico che risultava invece intestatario di una partita Iva quale titolare di panetteria. In passato, peraltro, risultava aver svolto l'attività di carrozziere, commerciante di sementi, ristoratore, antiquario: nulla di attinente alla professione medica.

La perquisizione

Il falso dentista è stato sorpreso a visitare una paziente, già seduta sulla poltrona medica e convinta di trovarsi davanti a un vero professionista. Nel locale eseguiva le prestazioni ortodontiche più varie: dalla installazione di protesi sino all'estrazione di denti. Lo studio dentistico era composto da un locale e da un laboratorio odontotecnico, peraltro non sanificati. Il falso dentista esercitava indisturbato la sua attività da anni, avendo fidelizzato una platea di clienti abituali, i quali accedevano allo studio solo previo appuntamento telefonico, magari attratti dai prezzi concorrenziali praticati.