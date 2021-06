Incendio a Selinunte, fiamme vicino a Riserva del fiume Belice

Sul posto, oltre alle unità di terra dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, è anche intervenuto un elicottero che si è alzato in volo dalla base di Valderice

Un nuovo, vasto incendio è divampato oggi a Marinella di Selinunte, con le fiamme che hanno interessato un'ampia zona di macchia mediterranea nell’area a ridosso della Riserva orientata del fiume Belìce, nei pressi dell'ingresso di via Punta Cantone. Il rogo è stato alimentato dalle forti folate di scirocco che in questi giorni sta soffiando nel Mediterraneo. Sul posto, oltre alle unità di terra dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, è anche intervenuto un elicottero che si è alzato in volo dalla base di Valderice. La settimana scorsa un incendio era divampato su un altro versante della zona di pre-Riserva sempre a Marinella di Selinunte.