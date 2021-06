Linguaglossa, 153 chili di marijuana e acidi in casa: arrestato

Un 38enne di origini argentine e residente a Linguaglossa (Catania) è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo perché sorpreso con in casa droghe di vario tipo. Nell'abitazione - in cui l'uomo si era barricato rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per entrare - militari dell'Arma hanno trovato 153 chilogrammi di marijuana essiccata, acidi e prodotti per la trasformazione delle sostanze stupefacenti. Sequestrati anche un chilo e mezzo di hashish, 600 grammi di funghi allucinogeni e materiale per confezionare le dosi. I carabinieri, durante la perquisizione, hanno anche scoperto una stanza in cui era stata allestita una serra indoor con 156 piante di canapa indiana in vaso, ciascuna alta circa un metro. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.