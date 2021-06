Incidente nel Catanese, scontro tra tre auto: ferito un ragazzo

Lo schianto tra due Lancia Y e una Jeep Compass è avvenuto la notte scorsa presso lo svincolo di Scalilli, sulla strada occidentale Etnea. In tutto sono cinque le persone rimaste coinvolte

Cinque persone coinvolte tra di cui un ragazzo che ha riportato una frattura ad una gamba in uno scontro tra due Lancia Y ed una Jeep Compass avvenuto la notte scorsa presso lo svincolo di Scalilli, sulla strada occidentale Etnea. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano del comando provinciale di Catania Un donna, che era in una delle autovetture coinvolte, è stata ritrovata qualche chilometro più avanti dall'incidente sulla stessa strada statale, in evidente stato confusionale, accanto ad un'autovettura parcheggiata. Sono intervenute tre ambulanze con personale sanitario del servizio 118 e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.