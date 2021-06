Pachino, violenza sessuale: condannato a sette anni

Si trovava già dall'aprile del 2018 agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di una ragazza all'epoca minorenne. La vicenda risale al 2017

Gli agenti del commissariato di Pachino hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania nei confronti di un 71enne, di condannato in via definitiva a sette anni reclusione: si trovava già dall'aprile del 2018 agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di una ragazza all'epoca minorenne. La vicenda risale al 2017.