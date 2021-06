Isole Eolie, previsti anche concerti in acqua su un caicco

Concerti estivi anche in acqua. Sulle isole Eolie sarà possibile vedere direttamente dal mare le esibizioni dal vivo degli artisti del "Music Fest", in programma dal 23 al 30 giugno sotto la direzione artistica di Samuel Romano dei Subsonica. Nei Comuni di Malfa e di Lipari gli spettatori, sulle barche, assisteranno ai concerti sul palco-caicco itinerante, che attraverserà i golfi di Lipari, Vulcano, Salina e Stromboli. Ci saranno, tra gli altri, i Subsonica.

MareFest a Salina

A Salina, dall'1 al 3 luglio, si proseguirà con "MareFest", con Pif guest star nel decennale del Premio Troisi. L'attore e regista siciliano sarà ospite della manifestazione per ricevere il riconoscimento in ricordo del grande artista napoletano. La kermesse, ideata e promossa da Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale, avrà come madrina Maria Grazia Cucinotta; ospiti Claudio Gioè, Barbara De Rossi, Claudio Rossi Massimi, Alessandro Genitori e altri nomi legati al mondo del cinema.

Premio "Solidarietà" a Vulcano

A Vulcano dall'8 al 10 luglio ci sarà il premio "Solidarietà" ideato dal parroco Lio Raffaele e organizzato dall'associazione "Hierà", giunto alla decima edizione, sempre alla presenza di Maria Grazia Cucinotta, ambasciatrice delle Eolie nel mondo. Tra gli ospti, Matilde Brandi e Lorenzo Flaherty.