Sicilia, cinghiali nuotano in alto mare a Marzamemi

Cinghiali che nuotano in mare aperto: è quanto ha testimoniato, con un video, un pescatore siciliano durante una battuta di pesca. L'uomo si trovava con la propria imbarcazione al largo di Marzamemi, in provincia di Siracusa, quando ha incrociato i due animali. "Mi trovavo a pesca a cinque miglia di distanza dalla costa e guardate cosa ho trovato: è impressionante", racconta l'uomo nel video poi pubblicato sui social. "La nostra poi non è zona di cinghiali, verranno dall'Africa o qualcuno li avrà buttati in mare da qualche nave. Impressionante. Ora li sto scortando verso terra, saranno stanchissimi", conclude il pescatore, che riferisce di aver allertato la Capitaneria di porto.