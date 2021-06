L'episodio è accaduto in via Vittorio Emanuele. La lite ha avuto inizio mentre i due erano a bordo delle rispettive auto

A Palagonia, nel Catanese, ieri sera un sorvegliato speciale di 29 anni al culmine di una lite per vecchi rancori familiari ha tentato di travolgere più volte con un'auto il cognato 28enne che, dopo essergli sfuggito, lo ha accoltellato.

La ricostruzione dei fatti

L'episodio è accaduto in via Vittorio Emanuele. La lite ha avuto inizio mentre i due erano a bordo delle rispettive auto. in compagnia del 28enne c'era anche la moglie e il figlio di nove anni della coppia. In ospedale sono finiti il 29enne, che ha avuto applicati 43 punti di sutura per ferite a un braccio e a un polso e il figlio di nove anni, che ha riportato un trauma cranico minore a causa dell'impatto dell'auto contro un muro.

Gli arrestati

Così il 29enne è stato arrestato per tentativo omicidio, violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e lesioni personali ed è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa. Il 28enne è stato arrestato per lesioni personali aggravate dall'utilizzo di oggetto atto a offendere ed è stato posto ai domiciliari.