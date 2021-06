Furto di piante in vivai in provincia di Messina, quattro arresti

Sono stati ricostruiti nel dettaglio cinque episodi di furto per un danno complessivo ammontante a oltre 30mila euro

I carabinieri hanno eseguito a Mazzarrà Sant'Andrea, in provincia di Messina, un'ordinanza di custodia cautelare - nei confronti di R.M. di 50 anni, A.M. di 28, M.C. di 26 e C.P. di 28 - per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti all'interno di aziende vivaistiche.

Modus operandi

I quattro, una volta individuato l'obiettivo da colpire, approfittavano delle ore notturne per introdursi nei vivai e asportare le piante. Sono stati ricostruiti nel dettaglio cinque episodi di furto per un danno complessivo ammontante a oltre 30mila euro.