Architetto cade in una voragine in cantiere a Palermo, ferita

I tecnici della soprintendenza erano già intervenuti nel cantiere per eseguire alcuni sopralluoghi

Incidente sul lavoro in via Maria e Gesù questa mattina a Palermo. Un architetto della sovrintendenza durante un sopralluogo è caduta dentro una voragine di 10 metri nel cantiere dello Iacp dove si stanno realizzando 15 case popolari. La donna è stata soccorsa e recuperata dai vigili del fuoco e affidata alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Civico. Nella caduta si sarebbe provocata alcune fratture ed escoriazioni.

La vicenda

Nel corso degli scavi nel percorso arabo normanno alle spalle della questura e a due passi da palazzo Reale sono apparsi resti che secondo i residenti hanno un gran valore storico. Ci sarebbero mura puniche, pare una risaia di epoca araba e altri testimonianze di quella cipolla storica che è la Palermo dei secoli, dove le dominazioni hanno abbattuto e costruito sempre nelle stesse zone. I tecnici della soprintendenza erano già intervenuti nel cantiere per eseguire alcuni sopralluoghi.