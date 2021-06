Palermo, incidente stradale: muore motociclista di 22 anni

Tragedia a Palermo. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 22 in via Cruillas. Il giovane, che secondo le prime informazioni si trovava a bordo di uno scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi.

La tragedia

Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, che lo hanno portato a Villa Sofia, il cuore del ragazzo avrebbe smesso di battere prima ancora di arrivare al pronto soccorso. Sul posto gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi e chiarire se ci siano altri mezzi coinvolti.