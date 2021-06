Rubano materiale edile da un cantiere, tre arresti a Palermo

I carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, tre palermitani di 31, 32 e 35 anni accusati di furto aggravato, sorpresi mentre stavano portando via materiale edile da un cantiere nella zona di via Maqueda a Palermo, già posto sotto sequestro preventivo dalla polizia municipale. Il furto è stato notato da due carabinieri che hanno lanciato l'allarme.

Percepivano il reddito di cittadinazna

Nel corso degli accertamenti è emerso che i tre sono tutti percettori del "reddito di cittadinanza" e sono in corso le procedure per la revoca del beneficio. Gli arrestati sono stati portati in tribunale per la direttissima. I tre hanno patteggiato una pena a dieci mesi di reclusione e una multa di 200 euro.