Trapani, arrestato 23enne per spaccio di droga

Aveva con sé, secondo l'accusa, decine di dosi di sostanze stupefacenti, il giovane arrestato lunedì scorso dagli agenti della squadra mobile della Questura di Trapani. Un 23enne trapanese, con piccoli precedenti, è stato bloccato dai poliziotti nei pressi di via Sammartano.

La droga

Nel borsello che aveva a tracolla gli agenti hanno trovato dei piccoli contenitori in plastica con all'interno numerosissime dosi di droga preconfezionate, erano presenti 400 involucri, contenenti, in totale, circa 100 grammi di cocaina ed oltre 16 grammi di eroina. Per il giovane sono così scattate le manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e per lui si sono aperte le porte del carcere.