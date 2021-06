Caltagirone, scontro auto-camion su SS417: due feriti

Due feriti: lo rende noto l'Anas che ha sul posto proprio personale per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile

La Strada Statale 417, nota come "di Caltagirone", è provvisoriamente chiusa, in territorio comunale di Catania, per un incidente avvenuto al chilometro 65,300. Nello scontro tra un'auto e un camion sono rimaste ferite due persone. Lo rende noto l'Anas che ha sul posto proprio personale per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.