Riesi, amici si inseguono in auto: grave ragazza

Una ragazzi di 18 anni di Riesi, A.S., è in gravi condizioni: è rimasta coinvolta in un incidente stradale in viale Don Bosco, nel paese del Nisseno. La ragazza stava rincasando insieme a un gruppo di amici su tre auto. Lei si trovava insieme a una coppia, il suo fidanzato su un'altra auto e un terzo ragazzo su un altro veicolo.

La ricostruzione dei fatti

Il gruppo di giovani, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, si inseguiva, fino a quando il conducente del mezzo sul quale viaggiava la ragazza avrebbe perso il controllo finendo contro un'auto parcheggiata con all'interno due donne, a loro volta rimaste lievemente ferite. Gli altri sei ragazzi sono rimasti feriti in maniera lieve. La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso del Sant'Elia: ha un trauma cranico e addominale ed è in rianimazione.