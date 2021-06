Catania, guardia costiera sequestra 22 tonni rossi "non tracciabili"

Il pesce è stato depositato in una cella di conservazione in attesa delle verifiche da parte del personale medico veterinario dell'Asp sull'idoneità al consumo

A Catania la guardia costiera ha sequestrato 22 esemplari di tonno rosso privo di documentazione che ne attestasse la tracciabilità trovati durante controlli su furgoni isotermici. Il pesce è stato depositato in una cella di conservazione in attesa delle verifiche da parte del personale medico veterinario dell'Asp sull'idoneità al consumo.

Gli esami

Se l'esito sarà positivo, i tonni saranno devoluti in beneficenza al Banco Alimentare della Sicilia, che provvederà alla distribuzione in favore delle famiglie più indigenti. Durante l'operazione la guardia costiera di Catania ha emesso a carico dei trasportatori due verbali amministrativi per un importo totale complessivo di 5.332 euro‬.