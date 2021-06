Incidente stradale, morta donna in provincia di Messina

Per cause che sono ancora da accertare, la donna ha perso il controllo dell'auto, una Lancia Y, che è andata a sbattere contro il guardrail, cadendo poi nel viadotto sottostante

Marika Buttò, 29 anni, è morta in un incidente stradale nella bretella che collega Patti all'autostrada. Per cause che sono ancora da accertare, la donna ha perso il controllo dell'auto, una Lancia Y, che è andata a sbattere contro il guardrail, cadendo poi nel viadotto sottostante. Per lei non c'è stato nulla da fare, inutile l'arrivo dei soccorsi.