Armi e droga, arrestato 59enne a Palermo

I carabinieri nel corso di un controllo nel quartiere Zisa a Palermo hanno arrestato un uomo di 59 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni. I militari hanno trovato un chilo di cocaina, oltre 60 cartucce di vario calibro, un serbatoio per pistola, che erano nascosti in un magazzino intestato a terzi. Due fratelli di 43 e 41 anni, invece, sono stati denunciati in stato di libertà accusati di detenzione di quasi 150 grammi di cocaina, che insieme a tre bilancini di precisione sono stati trovati in un parcheggio gestito da entrambi, alla Zisa.