Catania, pistola e proiettili in negozio: arrestato commerciante

Un commerciante di 37 anni, condannato per diverse rapine, anche a mano armata, e sottoposto anche alla sorveglianza speciale, è stato arrestato a Catania dalla polizia di Stato perché nel suo negozio nel centro della città nascondeva nella toilette una pistola semiautomatica calibro 6.35 completa di caricatore con tre proiettili ed altri tre proiettili sotto il registratore di cassa. Deve rispondere di detenzione illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento e ricettazione. L'arma è risultata rubata in una abitazione di Catania nell'agosto del 2014. L'uomo è stato rinchiuso in carcere in attesa dell'udienza di convalida.