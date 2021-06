Omicidio a Palermo, tre fermati dalla polizia

Il delitto è avvenuto in via dei Cassari, alla Vucciria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo al Policlinico, dove è morto poco dopo il suo arrivo

A Palermo la polizia ha fermato questa notte tre uomini con l'accusa di omicidio. Sarebbero i sicari che lunedi notte hanno freddato con tre colpi di pistola il 26enne Emanuele Burgio, figlio del boss Filippo Burgio. ì

La vicenda

Il delitto è avvenuto in via dei Cassari, alla Vucciria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo al Policlinico, dove è morto poco dopo il suo arrivo. A dare l'allarme un residente della zona, che ha contattato la centrale della polizia raccontando di avere sentito dei colpi d'arma da fuoco nel cuore della notte. Era circa l'una. Intervenuti sul posto gli agenti delle volanti hanno trovato tracce di una sparatoria, poi è arrivata la telefonata dai medici del Policlinico. Per tutta la notte sono stati sentiti i parenti e gli amici della vittima. La nonna di Burgio avrebbe puntato il dito proprio su persone del rione Borgo Vecchio come possibili responsabili del delitto. Le immagini delle videocamere della zona, al vaglio da ore, hanno ripreso in azione un commando di tre persone. Secondo i primi accertamenti, Burgio già nei giorni scorsi avrebbe avuto violenti scontri per contrasti sulla gestione delle piazze di spaccio della droga.