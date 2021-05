Sciopero dei trasporti, domani manifestazioni a Palermo e Catania

Si terranno domani i presidi dei lavoratori dei Trasporti a Palermo e a Catania a sostegno dello sciopero nazionale di categoria di 24 ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl, per chiedere il rinnovo del contratto. (SCIOPERO A MILANO)

Gli scioperi a Palermo e Catania

A Palermo appuntamento dalle 9 alle 13 davanti la sede dell'assessorato regionale all'Economia in via Notarbartolo. A Catania, durante la stessa fascia oraria, in piazza Università. A Palermo le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl Faisa Cisal e Fast Confsal "inviteranno il governo regionale e prioritariamente i due assessorati all'Economia e alle Infrastrutture, a togliere la zavorra all'Azienda siciliana trasporti, per un vero rilancio". "L'Ast - aggiungono i sindacati - infatti, di proprietà della Regione, continua ad essere penalizzata da una norma regionale che da più di 10 anni impone il divieto di assunzioni e progressioni di carriera".