Tre arresti per spaccio a Taormina, rapine e botte a chi non pagava

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Taormina con l'accusa di traffico ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. L'ordinanza di custodia in carcere, emessa dal Gip di Messina su richiesta della Procura, in un caso è stata notificata a un detenuto. Altre due persone sono indagate in stato di libertà. A quanto ricostruito i tre spacciavano cocaina e marijuana, comprate a Catania, nella zona della movida di Taormina e Giardini Naxos o consegnavano a domicilio le dosi.

Le estorsioni

Chi non pagava la droga o era in ritardo nel saldare i debiti veniva picchiato o subiva rapine e furti a 'garanzia' del credito. In alcuni casi sono state rubate auto restituite ai proprietari dopo il 'saldo'. Le indagini sono scattate dopo l'aggressione subita da un uomo che doveva al gruppo 80 euro avvenuta in un locale di Giardini Naxos.

Scoperta piantagione di marijuana

Durante l'arresto i carabinieri hanno scoperto e sequestrato, nel giardino di uno degli arrestati, una piantagione di marijuana: tra ortaggi e verdura erano nascoste 13 piantine canapa indiana tra i 30 e i 120 centimetri di altezza, coltivate in singoli vasi.