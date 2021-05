Messina, madre e figlia trovate impiccate in casa

Mariolina Nigrelli, 40 anni, e la figlia Alessandra Mollica, di 14 anni, sono state trovate morte impiccate nella loro casa di campagna, vicina al santuario del Letto Santo, a Santo Stefano di Camastra, nel Messinese. A scoprire i corpi sarebbe stato Maurizio Mollica, marito della donna e padre della ragazzina. I carabinieri, che hanno sentito l'uomo, ipotizzano un omicidio suicidio anche se per la procura "è prematuro fare qualsiasi ipotesi".

Il biglietto lasciato dalla donna: "Porto con me Alessandra"

Sul caso indagano i carabinieri e la Procura di Patti, dalle prime indagini sembra che la figlia avesse problemi a relazionarsi con i coetanei e che la madre vivesse con grande preoccupazione queste difficoltà della ragazza. Gli inquirenti stanno valutando un biglietto lasciato dalla donna sul tavolo della cucina della casa in paese in cui la famiglia viveva. "Porto con me Alessandra". Non è chiaro se sia solo l''avviso che sarebbe uscita con la figlia o l'annuncio dell'intenzione di ucciderla e suicidarsi. L'uomo, è stato ascoltato per tutta la notte dagli investigatori. Sarà invece, disposta oggi dai magistrati l'autopsia sui corpi.