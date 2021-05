Una quindicina di beneficiari del reddito di cittadinanza a Lipari sono stati denunciati per lavoro nero. Nell'ultimo periodo complessivamente nei quattro Comuni eoliani sono circa 400 a percepire il sussidio. La giunta si è già attivata per avviare dei progetti di pubblica utilità e quindi per i circa 300 fruitori tra non molto dovrà esserci l'impegno lavorativo di otto ore la settimana.