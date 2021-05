Maltrattamenti alla ex, arrestato a Pantelleria

Per atti persecutori, maltrattamenti contro conviventi e lesioni personali, i carabinieri di Pantelleria hanno arrestato un uomo di 50 anni di origini romene, ma da anni residente sull'isola, con precedenti.

La denuncia

A denunciarlo è stata una donna con la quale aveva avuto in passato una relazione sentimentale e che "stanca delle continue umiliazioni, minacce e violenze subite nel corso degli anni e mai denunciate per paura - scrivono gli investigatori - aveva posto fine alla relazione con l'uomo già da alcuni mesi". Non rassegnandosi alla fine della relazione, l'uomo avrebbe cominciato a perseguitarla, a minacciarla e aggredirla. Ma dopo l'ultima aggressione, con pugni, spintoni e schiaffi, la donna, alla quale al pronto soccorso sono stati diagnosticati trauma cranico e facciale, ematomi ed escoriazioni diffuse, ha trovato il coraggio di chiamare i carabinieri.