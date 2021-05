Incendio in casa a Catania, vigili del fuoco salvano un bassotto

Fiamme questa mattina in un'abitazione a Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato il proprietario dell'immobile all'esterno, in salvo. Il cane dell'uomo però, un bassotto di nome Oscar, era rimasto bloccato nella casa già invasa dal fumo e minacciata dal rogo, divampato per cause ancora da accertare. In pochi minuti i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare in sicurezza nell'edificio e a portare in salvo l'animale. Sul posto anche personale sanitario del 118 e della Polizia.