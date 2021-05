Rave party a Trapani, altri 67 denunciati

A Locogrande, frazione di Trapani, i carabinieri hanno denunciato 67 persone per aver partecipato a un Rave party non autorizzato il 26 luglio dello scorso anno. I militari erano intervenuti in una cava dismessa in località Kinisia nella frazione di Rilievo dove era stato segnalato il rave party. Subito erano state denunciate 103 persone.

Gli accertamenti

Coi successivi accertamenti, i carabinieri hanno individuato due persone ritenute promotrici della manifestazione. Sono poi state individuate altre 65 persone per aver preso parte alla manifestazione non autorizzata. Sono quindi 168 i partecipanti al Rave accusati del reato di invasione di terreni e disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.