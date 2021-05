Investita dalle fiamme, muore anziana a Torretta

La donna stava bruciando alcune sterpaglie nel suo giardino in campagna. Le fiamme si sono propagate in modo velocissimo e l'hanno sorpresa

Una donna di 81 anni, Anna Plauzio, è morta Torretta - nel Palermitano - mentre stava bruciando alcune sterpaglie nel suo giardino in campagna. Le fiamme si sono propagate in modo velocissimo e hanno sorpreso l'anziana che ne è rimasta avvolta: è deceduta per asfissia per il fumo che si è sprigionato dal rogo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, il medico legale e i carabinieri.