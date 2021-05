Castelvetrano, tagliati pneumatici a 4 auto della polizia municipale

Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 maggio a Castelvetrano (Trapani) sono stati tagliati gli pneumatici di quattro vetture di servizio in uso alla polizia municipale. Le auto erano parcheggiate nella corte interna del Comando presso il Centro polifunzionale di via Campobello (quartiere Belvedere). Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano.

I precedenti

Non è il primo atto minatorio indirizzato alla polizia municipale. Davanti gli ex uffici di via Piersanti Mattarella fu danneggiata per due volte la vettura privata dell'ex comandante Vincenzo Bucca. Qualche anno fa contro la porta degli uffici fu sparato un colpo d'arma da fuoco.

La Polizia Municipale è impegnata su più fronti. Tra questi il contrasto all'abbandono indisciplinato dei rifiuti e il controllo di chioschi e occupazione di suolo pubblico, da dove è emersa una preoccupante illegalità su diversi aspetti: tasse non pagate, strutture non collaudate e ampliamenti senza progetti.