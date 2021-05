Cassibile, cerca letto in ostello migranti senza diritto: denunciato

I carabinieri hanno denunciato un uomo per sostituzione di persona ed è poi stato allontanato dal villaggio

Fornendo un nominativo falso, aveva cercato di trovare ospitalità nell'ostello dei migranti a Cassibile (nel Siracusano). I carabinieri hanno denunciato un cittadino senegalese per sostituzione di persona.

La vicenda

L'uomo, in possesso di regolare permesso di soggiorno, fornendo le generalità di un altro ospite in quel momento non presente aveva ingannato la vigilanza della struttura con l'intento di occuparne il posto letto senza averne diritto. A seguito del controllo il senegalese è stato denunciato e allontanato dal villaggio.