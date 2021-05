Incidente stradale in provincia di Trapani, muore giovane in scontro

Il tragico schianto è avvenuto tra lo scooter guidato dal ragazzo (che procedeva in direzione Mazara) e una Fiat Panda, con a bordo due persone che procedeva in direzione opposta

Un giovane ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 115, nel tratto tra Campobello di Mazara e Mazara del Vallo. Lo scontro mortale è avvenuto tra lo scooter guidato dal giovane (che procedeva in direzione Mazara) e una Fiat Panda, con a bordo due persone che procedeva in direzione opposta. Sono intervenuti polizia municipale e carabinieri. I due a bordo dell'auto sono stati trasportati al pronto soccorso.