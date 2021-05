Siracusa, aveva 27 dosi di cocaina in casa: arrestato

In provincia di Siracusa i carabinieri hanno arrestato G.M., 33 anni di Rosolini, con l'accusa di essere in possesso di 27 dosi di cocaina. I militari hanno fatto irruzione nell'appartamento di Montoneri e hanno trovato 27 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere spacciate al dettaglio, oltre a un bilancino di precisione e la somma in contante di 840 euro.