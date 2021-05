Adrano, infastidita da abbaiare cane aggredisce 2 sorelle: denunciata

A causa del continuo abbaiare di un cane ad Adrano (in provincia di Catania) una donna di 51 anni ha aggredito la proprietaria, sua vicina di casa, e poi la sorella di quest'ultima. Le vittime hanno rispettivamente 27 e 31 anni. La prima ha rimediato alcuni graffi al viso e al collo, la seconda graffi al collo, la frattura del setto nasale e un livido all'occhio destro. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato in seguito ad una segnalazione. La 51enne è stata denunciata per lesioni personali aggravati dai futili motivi.