Palermo: madre ferisce il figlio con una coltellata all'addome

Una donna ha aggredito il figlio colpendolo con una coltellata all'addome il figlio. E' successo a Palermo in via Rocky Marciano nel quartiere Zen 2. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi familiari del giovane, che è stato portato all'ospedale Villa Sofia. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118. Sono in corso indagini per ricostruire quanto accaduto.