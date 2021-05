Partinico, arrestato con 2 chili di marijuana: ha reddito cittadinanza

Un uomo di 59 anni è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti - dopo essere stato trovato in possesso di due chili di marijuana - dai carabinieri a Partinico. L'indagato percepisce il reddito di cittadinanza. I militari, con i tecnici dell'Enel, hanno anche accertato che l'intera abitazione era collegata abusivamente alla rete elettrica e per questo motivo l'uomo è accusato pure di furto aggravato. Sono state avviate le pratiche per la sospensione del beneficio del sussidio.