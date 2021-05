Modica, 21enne muore cadendo da un trattore

Un giovane di 21 anni, O.I., è morto cadendo dal trattore guidato da un amico, stamani, in contrada Zappulla, a Modica (in provincia di Ragusa). Il giovane ha perso l'equilibrio mentre era sul mezzo agricolo, sbattendo con violenza la testa a terra. Inutile l'intervento dell'elisoccorso del 118. Sul trattore, che si stava muovendo su un terreno, erano a bordo in tre. Indagano gli agenti del commissariato di Modica.