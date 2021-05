Deve scontare 14 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti

A Catania i carabinieri hanno arrestato un uomo di 55 anni, G.B., dopo la sua condanna nel processo "Carthago" contro il clan Nizza per conto del quale avrebbe gestito una piazza di spaccio. Deve scontare 14 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.