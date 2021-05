Truffa nel Catanese: falsa assicurazione per auto, denunciato 22enne

L’uomo avrebbe truffato sul web un giovane di Randazzo facendosi versare 255 euro per un contratto di assicurazione per la sua auto mai ricevuto. La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri

Un 22enne di Napoli è stato denunciato dai carabinieri di Randazzo (in provincia di Catania) perché avrebbe truffato via internet un giovane del paese facendosi versare 255 euro per un contratto di assicurazione per la sua auto mai ricevuto.

La denuncia e le indagini

La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri, che hanno individuato il presunto autore già gravato da precedenti specifici per truffa. La vittima, alla ricerca sul web di una assicurazione a prezzi vantaggiosi, aveva ricevuto un messaggio in cui l'interlocutore gli aveva fatto avere un preventivo con la garanzia di serietà offertagli da una delle più affidabili compagnie assicuratrici. Dopo avere seguito le indicazioni fornitegli, ha prodotto alcuni documenti indicategli e versato la somma su un Iban a nome di un fantomatico dirigente.