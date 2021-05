Auto incendiata a Siracusa, indagati tre giovani

A Siracusa la polizia ha notificato un avviso di conclusione indagini a tre giovani, di cui due fratelli, di 21 e 24 anni, per avere, in concorso tra di loro, distrutto un'auto parcheggiata, dandola alle fiamme dopo averla cosparsa di liquido infiammabile il 9 gennaio scorso. La vicenda è accaduta nel parcheggio condominiale di un complesso residenziale della zona alta della città.

Le indagini

Gli investigatori hanno sentito il proprietario dell'auto e visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel parcheggio e in prossimità dell'area. Secondo la polizia uno dei tre indagati aveva avuto, in passato, dei dissidi di natura sentimentale con il proprietario della vettura perché entrambi corteggiavano la stessa donna. Per questo aveva deciso per un regolamento di conti.