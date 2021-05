Denise Pipitone, sospeso sopralluogo in casa dell’ex moglie del papà

Si è fermata ieri sera l’ispezione dei carabinieri e dei vigili del fuoco nell’abitazione a Mazara del Vallo che fu in uso ad Anna Corona, madre della sorellastra della piccola scomparsa il primo settembre 2004. Le ricerche non hanno dato alcun esito e non sono stati posti i sigilli all’edificio

È stata sospesa ieri sera l'ispezione dei carabinieri della Scientifica e dei vigili del fuoco nella casa di via Pirandello 55 a Mazara del Vallo che fu in uso ad Anna Corona, l'ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico della piccola Denise Pipitone. La donna è la mamma di Jessica Pulizzi (sorellastra della piccola scomparsa il primo settembre 2004), finita sotto processo e assolta nei tre gradi di giudizio. Le ricerche fino ad ora non hanno dato alcun esito, tanto che non sono stati nemmeno posti i sigilli all'edificio. Non è ancora chiaro se le ricerche riprenderanno oggi e se gli investigatori ritengono conclusi gli accertamenti.