Denise Pipitone, sopralluogo nella casa della ex moglie del papà

I carabinieri della Scientifica di Trapani hanno effettuato un'ispezione nell'abitazione di via Pirandello, a Mazara del Vallo, che fu in uso ad Anna Corona, l'ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico della piccola Denise Pipitone, scomparsa l'1 settembre 2004. La donna è la mamma di Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise, finita sotto processo e assolta nei tre gradi di giudizio.

Il sopralluogo degli investigatori

Da alcuni giorni la Procura di Marsala ha riaperto le indagini sulla scomparsa di Denise e il sopralluogo, disposto dai magistrati, è stato svolto "per verificare lo stato dei luoghi e se siano stati effettuati lavori edili". Fonti investigative hanno smentito l'ipotesi di ricerche del corpo della piccola, l'indiscrezione era circolata in giornata, ma non ha trovato alcuna conferma ufficiale da parte della Procura. In via Pirandello è giunta anche una squadra dei Vigili del Fuoco. I pompieri, dopo un primo confronto con i carabinieri che presidiano esternamente l'appartamento, sono entrati all'interno attraverso uno dei due garage, si tratta del vano dove è presente una botola di ferro dalla quale, con molta probabilità si accede a un pozzo oggetto di una prima ispezione.