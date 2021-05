Vaccino, commissario Messina: "Eolie 'covid free' in 15 giorni"

"Verranno vaccinati tutti i cittadini, dai 18 anni in su senza prenotazione e senza target - ha spiegato il commissario Alberto Firenze - Avremo la collaborazione del ministero della Difesa, che ci supporterà con proprio personale"

Sono circa 1.400 le persone che saranno vaccinate a Salina, nell'ambito della campagna vaccinale anti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN SICILIA) di massa dedicata alle isole minori. Si partirà il 7 maggio, in contemporanea con Lampedusa e Linosa.

Il commissario: "Obiettivo Eolie Covid free in quindici giorni"

"Verranno vaccinati tutti i cittadini, dai 18 anni in su senza prenotazione e senza target - dice il commissario Covid a Messina, Alberto Firenze - Avremo la collaborazione del ministero della Difesa, che ci supporterà con proprio personale". Nelle altre isole dell'arcipelago delle Eolie, aggiunge Firenze, "si dovrebbe cominciare domenica, al massimo lunedì: Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano, quindi Panarea e chiuderemo con Lipari che ha il maggior numero di residenti. L'obiettivo è di fare in modo di avere le Eolie Covid free in quindici giorni".