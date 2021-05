Migranti, Sea Watch in porto a Trapani con a bordo 455 persone

Uomini, donne e bambini sono stati tratti in salvo in sei distinte operazioni in mare operate dalla Ong tedesca al largo della coste libiche

La nave Sea Watch 4 è entrata stamani nel porto di Trapani con 455 migranti a bordo. Uomini, donne e bambini tratti in salvo in sei distinte operazioni in mare operate dalla Ong tedesca al largo della coste libiche. Volontari della Croce Rossa, medici della sanità marittima e della polizia di Stato sono al lavoro effettuare il tampone rapido covid19 alle persone tratte in salvo. I minori, sono 194 tra cui 6 bambini, e verranno fatti sbarcare. Tutti gli altri, in una seconda fase, saranno condotti a bordo delle navi quarantena Splendid e Azzurra alla fonda, l'una di fronte la costa meridionale, l'altra della costa settentrionale. Al molo Ronciglio è arrivato anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.

70 minori saranno trasferiti nell'Agrigentino

Sono 70 i minori non accompagnati che verranno trasferiti, nelle prossime ore, da Trapani a Siculiana (Agrigento) per essere ospitati nella struttura di Villa Sikania. Si tratta di un gruppo dei 190 minori salvati. A Villa Sikania, appena ieri sera, sono arrivati 96 migranti minorenni, anche loro non accompagnati, che sono stati trasferiti con il traghetto di linea dall'hotspot di Lampedusa. Nella struttura di Siculiana, i due diversi gruppi dovranno effettuare la sorveglianza sanitaria anti-Covid.