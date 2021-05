Migranti, Ocean Viking fa rotta verso Augusta con 236 persone a bordo

Molti dei sopravvissuti, soccorsi martedì scorso, hanno raccontato le violenze subite in Libia per mano dei trafficanti

La Ocean Viking, la nave della Ong europea Sos Mediterranée, sta facendo rotta verso Augusta (Siracusa), dopo aver ricevuto l'ordine dalle autorità competenti di far sbarcare i 236 migranti tratti in salvo martedì scorso, 27 aprile.

I soccorritori, pur esprimendo sollievo per la soluzione della vicenda, si dicono tuttavia amareggiati e addolorati. Molti dei sopravvissuti a bordo hanno raccontato le violenze subite in Libia per mano dei trafficanti. Alla vista dei gommoni fatiscenti su cui avrebbero dovuto imbarcarsi e le onde alte di quella notte, riferisce la ong, molti si sono rifiutati di intraprendere il viaggio ma sono stati picchiati e costretti a salire a bordo. Tra di loro anche quattro fratelli e sorelle, bambini di 10, 11, 12 e 17 anni, che viaggiavano da soli.