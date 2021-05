Caccamo, donna ricoverata con gravi ferite: sentito il compagno

La donna è in coma e la prognosi riservata. Secondo quanto si apprende, la posizione del convivente sarebbe attualmente al vaglio degli inquirenti. L'uomo ha sostenuto che la compagna è caduta a terra, ma i lividi sul volto sarebbero incompatibili con questa ricostruzione

Una donna di 40 anni, originaria di Pavia ma da tempo residente a Caccamo (Palermo), è stata ricoverata nell'area critica del pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo dopo essere giunta nella tarda serata di ieri in gravi condizioni con ferite e lesioni al capo, alle braccia e al torace. Immediate sono scattate le indagini della procura di Termini Imerese e dei carabinieri che per tutta la notte hanno sentito il compagno della donna.

I soccorsi e le indagini

La vittima è stata stabilizzata dai medici ed ora è in coma, la prognosi è riservata. Oltre alle lesioni, la donna ha una grave emorragia cerebrale dovuta a colpi ricevuti alla testa. Ad allertare le forze dell'ordine è stato il responsabile del pronto soccorso. Secondo quanto si apprende, la posizione del convivente è al vaglio degli investigatori. L'uomo ha sostenuto che la compagna è caduta per terra, anche se i lividi sul volto sarebbero incompatibili con una caduta.