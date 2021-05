Spaccio di droga a Catania: arrestato 25enne

Un 25enne è stato arrestato da carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa per spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato condotto in carcere.

La droga

Nella sua auto, durante un controllo in via Ustica, hanno sequestrato 65 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al minuto, 60 dosi di crack, 60 grammi di marijuana, una ricetrasmittente per le comunicazioni tra pusher e vedette durante le attività di vendita della droga, e 100 euro ritenuti provento dello spaccio, un cellulare e un 'registro per le movimentazioni di sostanze stupefacenti. In un'abitazione in uso a un suo familiare sono stati poi trovati 2 chilogrammi di marijuana, 20 grammi di cocaina e 85 grammi di crack, suddivisi in vari involucri.